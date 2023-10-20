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"Кримське золото" повертається в Україну - Мінкульт

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Колекція «Скіфського золота», яка була виставлена в музеї в Нідерландах у той час, коли росія окупувала Крим у 2014 році, вже найближчим часом повернеться в Україну. Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає УНН.

"Кримське золото" повертається в Україну - Мінкульт

Цитата

«МКІП спільно з партнерами з Нідерландів проводить ряд заходів, які спрямовані на щонайшвидше повернення колекції артефактів в Україну», – зазначив Ростислав Карандєєв.

Деталі

9 червня Верховний суд Нідерландів ухвалив остаточне рішення повернути «Скіфське золото» Україні. Він підтвердив рішення апеляції дворічної давності на користь Києва.

Судові баталії навколо скарбів тривали майже 9 років. Раніше Верховний суд повністю відмовив у касаційній скарзі музеїв окупованого росією Криму і залишив в силі рішення апеляції, яке задовольнило усі вимоги України.

Нагадаємо

Скіфське золото — колекція з більш ніж 2 тис. предметів, які використовувалися для оформлення виставки “Крим: золото і секрети Чорного моря”, що проходила з лютого по серпень 2014 року у Музеї Аллард Пірсона в Амстердамі.
Коли росія анексувала півострів, стало незрозуміло, кому передавати ці предмети: музеям в окупованому Криму чи Україні, тому музеєм Пірсона було прийнято рішення зберігати їх у резерві до тих пір, поки справа не буде остаточно вирішена судом. 

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