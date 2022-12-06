кремль заявил, что пока не видит перспективы мирных переговоров по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник в интервью, что война в Украине "почти, вероятно, закончится дипломатией и переговорами", и что необходим "справедливый и крепкий мир".

Цитата

"Что на выходе должен быть справедливый и крепкий мир - с этим можно согласиться. Но относительно перспектив каких-то переговоров, то мы их на данный момент не видим", - заявил журналистам официальный представитель кремля дмитрий песков.

Он добавил, что для того чтобы переговоры с потенциальными партнерами состоялись, россии необходимо выполнить цели своей "специальной военной операции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: О новой мобилизации речь не идет, цель операции – не спровоцировать смену власти в Киеве – кремль