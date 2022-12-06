кремль заявив, що поки не бачить перспективи мирних переговорів щодо України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у понеділок в інтерв'ю, що війна в Україні "майже, напевно, закінчиться дипломатією та переговорами", і що необхідний "справедливий і міцний мир".

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"Що на виході має бути справедливий та міцний мир - із цим можна погодитись. Але щодо перспектив якихось переговорів, то ми їх на даний момент не бачимо", - заявив журналістам офіційний представник кремля дмитро пєсков.

Він додав, що для того щоб переговори з потенційними партнерами відбулися, росії необхідно виконати цілі своєї "спеціальної військової операції".

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