Кремль: В.Путин "пунктирно" обсудил с Р.Тиллерсоном вопрос Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48409 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104350 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160463 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118333 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117619 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113146 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104681 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154665 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Кремль: В.Путин "пунктирно" обсудил с Р.Тиллерсоном вопрос Украины

Кремль: В.Путин "пунктирно" обсудил с Р.Тиллерсоном вопрос Украины

Киев  •  УНН

 • 17173 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинская тема подробно не обсуждалась во время переговоров президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, этот вопрос рассматривался "пунктирно".

"Детального обсуждения Украины не было", - сказал Д.Песков.

Напомним, 13 апреля в Кремле прошла встреча В.Путина с Р.Тиллерсоном.

Накануне Р.Тиллерсон сообщил, что во время переговоров в Москве была подчеркнута важность минских соглашений.

"Россия может достичь прогресса в осуществлении деэскалации насилия и принятия мер по отводу сепаратистских вооруженных сил и тяжелого оружия, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою функцию. Пока за минскими соглашениями не будет достигнуто прогресса в полном объеме, ситуация в Украине будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией", - сказал он.

Кроме этого он отметил, что "никаких изменений в статусе санкций не обсуждалось", которые были применены в отношении России в результате определенных действий относительно Украины.

Украинские Национальные Новости

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