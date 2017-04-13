Кремль: В.Путин "пунктирно" обсудил с Р.Тиллерсоном вопрос Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинская тема подробно не обсуждалась во время переговоров президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, этот вопрос рассматривался "пунктирно".
"Детального обсуждения Украины не было", - сказал Д.Песков.
Напомним, 13 апреля в Кремле прошла встреча В.Путина с Р.Тиллерсоном.
Накануне Р.Тиллерсон сообщил, что во время переговоров в Москве была подчеркнута важность минских соглашений.
"Россия может достичь прогресса в осуществлении деэскалации насилия и принятия мер по отводу сепаратистских вооруженных сил и тяжелого оружия, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою функцию. Пока за минскими соглашениями не будет достигнуто прогресса в полном объеме, ситуация в Украине будет оставаться препятствием на пути к улучшению отношений между США и Россией", - сказал он.
Кроме этого он отметил, что "никаких изменений в статусе санкций не обсуждалось", которые были применены в отношении России в результате определенных действий относительно Украины.