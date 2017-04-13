Кремль: В.Путін "пунктирно" обговорив з Р.Тіллерсоном питання України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Українська тема детально не обговорювалася під час переговорів президента РФ Володимира Путіна з держсекретарем США Рексом Тіллерсона. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За його словами, це питання розглядалося "пунктирно".
"Детального обговорення України не було", - сказав Д.Пєсков.
Нагадаємо, 13 квітня у Кремлі пройшла зустріч В.Путіна з Р.Тіллерсоном.
Напередодні Р.Тіллерсон у Москві повідомив, що під час переговорів у Москві повідомив, що під час зустрічі було підкреслено важливість мінських угод.
"Росія може досягти прогресу в здійсненні деескалації насильства і вжиття заходів щодо відведення сепаратистських озброєних сил і важкої зброї, щоб спостерігачі ОБСЄ могли виконувати свою функцію. Поки за мінськими угодами не буде досягнуто прогресу у повному обсязі, ситуація в Україні залишатиметься перешкодою на шляху до поліпшення відносин між США і Росією", - сказав він.
Крім цього він зазначив, що "жодних змін в статусі санкцій не обговорювалося", які були застосовані щодо Росії внаслідок певних дій щодо України.