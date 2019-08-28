Кремль прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 1027 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 46297 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119635 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130307 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121428 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125459 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128239 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152937 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150972 просмотра

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Кремль прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи

Кремль прокомментировал освобождение Вышинского из-под стражи

Киев  •  УНН

 • 14925 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Кремль приветствует решение суда Киева об изменении меры пресечения главному редактору агентства “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в (остальных) оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда”, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, что киевский апелляционный суд изменил меру пресечения руководителю “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому. Так, суд изменил Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Как сообщал УНН, Подольский районный суд Киева 19 июля продлил арест руководителю “РИА Новости Украина” Кириллу Вышинскому.

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