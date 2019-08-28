Кремль прокоментував звільнення Вишинського з під-варти
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Кремль вітає рішення суду Києва про зміну запобіжного заходу головному редактору агентства “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському з арешту на звільнення під особисте зобов’язання, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Ми в Кремлі вітаємо рішення про звільнення Вишинського. І поки в (інших) оцінках ми обмежимося. Ми вітаємо це рішення українського суду”, — заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Варто нагадати, що київський апеляційний суд змінив запобіжний захід керівнику “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському. Так, суд змінив Вишинському запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.
Як повідомляв УНН, Подільський районний суд Києва 19 липня продовжив арешт керівнику “РИА Новости Украина” Кирилу Вишинському.