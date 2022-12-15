россия может взять на военную службу трудовых мигрантов – Генштаб

Детали

"В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Для обеспечения количественного преимущества в вооружении и военной технике на поле боя кремль наращивает показатели собственного производства техники, в том числе за счет снижения качества продукции. Также активирует заключение договоров с другими странами о поставках. В целях поиска дополнительных источников и пополнения потерь в личном составе подразделений, которые ведут боевые действия на территории Украины, в ноябре этого года российское руководство приняло ряд законодательных актов, существенно расширяющих перечень граждан, которые могут быть призваны на военную службу", – сказал Громов.

В частности, разрешено призывать граждан, которые отбывают наказание или имеют непогашенную судимость, в том числе и за тяжкие преступления. Под действие этого закона не подпадают осужденные за госизмену, шпионаж и терроризм.

"Кроме того, в мирное время разрешено проходить военную службу лицам, имеющим двойное гражданство. Указанные изменения главным образом направлены на привлечение к военной службе трудовых мигрантов, которые находятся на территории рф. Сейчас на территории россии насчитывается около 6 млн человек. Большинство из которых составляют выходцы из Узбекистана – почти 50% и Таджикистана – 30%, а также Кыргызстана, Армении, Азербайджана. Из общего числа мигрантов около 2,7 млн человек являются мужчинами призывного возраста", – сообщил Громов.

Напомним

Новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально ее не будут объявлять.