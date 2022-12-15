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россия может взять на военную службу трудовых мигрантов – Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Для пополнения личного состава россия может набрать на военную службу трудовых мигрантов. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.

Детали

"В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Для обеспечения количественного преимущества в вооружении и военной технике на поле боя кремль наращивает показатели собственного производства техники, в том числе за счет снижения качества продукции. Также активирует заключение договоров с другими странами о поставках. В целях поиска дополнительных источников и пополнения потерь в личном составе подразделений, которые ведут боевые действия на территории Украины, в ноябре этого года российское руководство приняло ряд законодательных актов, существенно расширяющих перечень граждан, которые могут быть призваны на военную службу", – сказал Громов.

В частности, разрешено призывать граждан, которые отбывают наказание или имеют непогашенную судимость, в том числе и за тяжкие преступления. Под действие этого закона не подпадают осужденные за госизмену, шпионаж и терроризм.

"Кроме того, в мирное время разрешено проходить военную службу лицам, имеющим двойное гражданство. Указанные изменения главным образом направлены на привлечение к военной службе трудовых мигрантов, которые находятся на территории рф. Сейчас на территории россии насчитывается около 6 млн человек. Большинство из которых составляют выходцы из Узбекистана – почти 50% и Таджикистана – 30%, а также Кыргызстана, Армении, Азербайджана. Из общего числа мигрантов около 2,7 млн человек являются мужчинами призывного возраста", – сообщил Громов.

Напомним

Новая волна мобилизации в россии начнется в январе. Официально ее не будут объявлять.

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