росія може взяти на військову службу трудових мігрантів – Генштаб

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"В найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконання стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Для забезпечення кількісної переваги в озброєнні та військової техніки на полі бою кремль нарощує показники власного виробництва техніки, в тому числі за рахунок зниження якості продукції. Також активує укладання договорів з іншими країнами про постачання. З метою пошуку додаткових джерел та поповнення втрат в особовому складі підрозділів, що ведуть бойові дії на території України, в листопаді цього року російське керівництво ухвалило низку законодавчих актів, що суттєво розширюють перелік громадян, які можуть бути призвані на військову службу", – сказав Громов.

Зокрема, дозволено призивати громадян, які відбувають покарання або мають непогашену судимість, зокрема і за тяжкі злочини. Під дію цього закону не підпадають засуджені за державну зраду, шпіонаж і тероризм.

"Крім того, у мирний час дозволено проходити військову службу особам, що мають подвійне громадянство. Зазначені зміни головним чином спрямовані на залучення до військової служби трудових мігрантів, що перебувають на території рф. На теперішній час на території росії налічується близько 6 млн осіб. Переважну більшість з яких складають вихідці з Узбекистану – майже 50% і Таджикистану – 30%, а також Киргизстану, Вірменії, Азербайджану. Із загальної кількості мігрантів близько 2,7 млн осіб є чоловіками призовного віку", – повідомив Громов.

Нагадаємо

Нова хвиля мобілізації в росії розпочнеться у січні. Офіційно її не оголошуватимуть.