кремль планировал создать на западе Украины "народные республики" – СБУ

Детали

Один из участников группировки пошел на сотрудничество со следствием. Он рассказал, что группа начала работу по свержению конституционного строя еще летом 2021 года.

На него вышел отставной сотрудник вражеской разведки, который оказался организатором "схемы". Он заявил о намерении создать новое народовластие в Украине, и если действующая власть "сама не уйдет в отставку", то группа перейдет к силовому сценарию.

Для захвата власти группировка должна была завербовать 500 боевиков, желательно из бывших военнослужащих АТО, и обеспечить их оружием.

Воплощение плана должно было совпасть во времени с российским полномасштабным вторжением в Украину, но благодаря работе СБУ сеть была разоблачена, а ее организатор и ключевые лица - задержаны в начале марта в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Один из сообщников признал свою вину и дал показания против организатора. Материалы по нему направлены в суд.

Напомним

Родственники российских оккупантов ожидают их не с "победой", а с награбленным.