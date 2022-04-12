кремль планував створити на заході України "народні республіки" – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У російському кремлі планували створити на заході України "народні республіки", але СБУ цьому завадила. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
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Як зазначили, один із учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством. Він розповів, що група почала роботу з повалення конституційного ладу ще влітку 2021 року.
На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором "схеми". Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада "сама не піде у відставку", то група перейде до силового сценарію.
Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю.
Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб – затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.
Один зі спільників визнав свою вину та дав покази на організатора. Матеріали щодо нього скеровано до суду.
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