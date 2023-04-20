кремль подтвердил цель недопустить Украину в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. россия подтвердила, что предотвращение вступления Киева в НАТО является одной из ее ключевых целей на фоне визита генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга в Украину, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
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"Недопущение Украины в НАТО - по-прежнему является одной из целей сво (войны)", - заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков.
"Вступление Украины в альянс поставит серьезную и значительную опасность для нашей страны, для безопасности нашей страны".
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Глава НАТО находится в Украине с первым визитом с начала войны.
Ранее в этом месяце кремль предупредил, что после того, как Финляндия присоединится к альянсу, россия нарастит силы вблизи с ее границей.
Финская и шведская общественная поддержка вступления в НАТО резко возросла после вторжения россии в Украину.