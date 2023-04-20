кремль підтвердив мету не допустити Україну в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. росія підтвердила, що запобігання вступу Києва до НАТО є однією з її ключових цілей на тлі візиту генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга в Україну, передає УНН з посиланням на ТАРС.
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"Недопущення України в НАТО - як і раніше, є однією з цілей сво (війни)", - заявив прессекретар путіна дмитро пєсков.
"Вступ України до альянсу поставить серйозну і значну небезпеку для нашої країни, для безпеки нашої країни".
Додамо
Голова НАТО перебуває в Україні з першим візитом від початку війни.
Раніше цього місяця кремль попередив, що після того, як Фінляндія приєднається до альянсу, рф наростить сили поблизу з її кордоном.
Фінська та шведська громадська підтримка вступу до НАТО різко зросла після вторгнення росії до України.