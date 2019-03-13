Кремль назвал новые санкционные инициативы США "оголтелой русофобией"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал новые санкционные инициативы США по политическим убийствам, оккупации Крыма и доходов Владимира Путина "оголтелой русофобией". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Резолюция Конгресса США предусматривает санкции против причастных к убийству оппозиционера Бориса Немцова. Другая инициатива предусматривает требование раскрыть доходы президента России Владимира Путина, еще одна - запрещает Вашингтону признавать российский статус Крыма.
"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять. Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия", - сказал Песков.
По его убеждению, американские законодатели "находятся в плену этих эмоций, которые не дают им возможности трезво оценить обстановку".
Напомним, аналогичную оценку Димтро Песков давал санкционным инициативам США в феврале - тогда он также назвал их эмоциональными решениями и "оголтелой русофобией".
Как сообщал УНН, Палата представителей США одобрила пакет законопроектов, направленных на противодействие агрессивной политике Кремля и требуют, в частности, расследовать коррупцию, связанную с деятельностью президента РФ Владимира Путина.
Следующий законопроект запрещает администрации США "юридически или фактически" признавать суверенитет РФ над территорией аннексированного Крыма.