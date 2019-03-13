Кремль назвав нові санкційні ініціативи США "оскаженілою русофобією"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Речник президента Росії Дмитро Пєсков назвав нові санкційні ініціативи США щодо політичних вбивств, окупації Криму та доходів Володимира Путіна "оскаженілою русофобією". Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Резолюція Конгресу США передбачає санкції проти причетних до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова. Інша ініціатива передбачає вимогу розкрити доходи президента Росії Володимира Путіна, ще одна - забороняє Вашингтону визнавати російський статус Криму.
"Подібні законопроекти можуть лише негативно вплинути. Це продовження досить недружньої, оскаженілої русофобської лінії", - сказав Пєсков.
На його переконання, американські законодавці "перебувають у полоні емоцій, що не дають їм можливості тверезо оцінити обстановку".
Нагадаємо, аналогічну оцінку Димтро Пєсков давав санкційним ініціативам США у лютому - тоді він також назвав їх емоційними рішеннями та "оскаженілою русофобією".
Як повідомляв УНН, Палата представників США схвалила пакет законопроектів, які спрямовані на протидію агресивній політиці Кремля і вимагають, зокрема, розслідувати корупцію, пов'язану з діяльністю президента РФ Володимира Путіна.
Наступний законопроект забороняє адміністрації США "юридично або фактично" визнавати суверенітет РФ над територією анексованого Криму.