У конгресі США хочуть побачити активи Путіна

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Палата представників США схвалила пакет законопроектів, які спрямовані на протидію агресивній політиці Кремля і вимагають, зокрема, розслідувати корупцію, пов'язану з діяльністю президента РФ Володимира Путіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.

Так, один з ухвалених у вівторок документів зобов'язує, щоб директор Національної розвідки США спільно з Міністерством фінансів і Державним департаментом протягом 180 днів після ухвалення відповідного закону підготував звіт для Конгресу про активи Володимира Путіна.

Наступний законопроект забороняє адміністрації США "юридично або фактично" визнавати суверенітет РФ над територією анексованого у України Криму.

Водночас ухвалена Палатою представників резолюція засуджує "Володимира Путіна і його режим" за переслідування політичної опозиції і приховування подробиць вбивства Бориса Нємцова. Резолюція закликає уряди США і Росії домагатися проведення повного і всеосяжного розслідування цього політичного вбивства.

Ще один документ вимагає від директора Національної розвідки США при консультації з міністром оборони і держсекретарем протягом 90 днів після ухвалення цього закону надати звіт про потенційно можливі військові дії Росії проти країн НАТО і спроби Москви використовувати внутрішні слабкості і розбіжності між європейськими союзниками США.

У цьому законопроекті наголошується, що Сполучені Штати не збираються погрожувати російській території і "не прагнуть стати ворогом російського народу", проте повинні відповідати на військові виклики і загрозу російської агресії в Європі.

"Сполучені Штати бажають мирних, економічно процвітаючих відносин з Росією, заснованих на демократичних принципах, де свобода і верховенство закону забезпечується для всіх", - підкреслюється у документі.

Нагадаємо, 12 березня Європарламент підтримав відмову від стратегічного партнерства ЄС з Росією.

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