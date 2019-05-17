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Кремль может использовать паспортизацию в ОРДЛО для узаконивания военной силы - Прокопчук

Киев  •  УНН

 • 11713 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Кремль может использовать паспортизацию Донбасса для узаконивания и расширение военной силы в Украине. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук на 1228-м заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН.

"За последние несколько недель нападения РФ на суверенитет Украины, территориальную целостность, независимость и политическое единство были подкреплены указом президента России об ускоренной выдаче российских паспортов на временно оккупированных территориях Украины", - отметил Прокопчук.

По его словам, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает сообщать о деятельности российских оккупационных администраций на Донбассе о получении заявлений на российские паспорта, включая поездки, которые будут организованы в здание миграционных служб в Ростове, где люди получат эти паспорта.

"Растущее количество жителей оккупированной части Донбасса с российскими паспортами может быть использовано Кремлевским режимом, известным своей военной непредсказуемостью, как повод для узаконивания и расширение использования военной силы в Украине", - подчеркнул Прокопчук.

Он добавил, что ожидается дальнейшее обострение ситуации с правами человека и основными свободами на оккупированных территориях Донбасса, поскольку российская оккупационная власть будет преследовать граждан, которые не подали заявки на российское гражданство.

"Эти вызовы требуют серьезного ответа государств-участников ОБСЕ. Такой ответ может включать непризнание паспортов, незаконно выданных Российской Федерацией, а также любых правовых актов по этим документам", - добавил Прокопчук.

Кроме того, по его словам, такие нарушения требуют расширения ограничительных мер в отношении должностных лиц и учреждений, привлеченных к незаконному предоставлению российского гражданства гражданам Украины.

Напомним, США в ОБСЕ отреагировали на указ Путина о "паспортизации" в ОРДЛО.

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