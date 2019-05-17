Кремль може використати паспортизацію в ОРДЛО для узаконення військової сили - Прокопчук
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Кремль може використати паспортизацію Донбасу для узаконення та розширення військової сили в Україні. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на 1228-му засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.
"За останні кілька тижнів напади РФ на суверенітет України, територіальну цілісність, незалежність і політичну єдність були підкріплені указом президента Росії про прискорену видачу російських паспортів на тимчасово окупованих територіях України", - зазначив Прокопчук.
За його словами, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ продовжує повідомляти про діяльність російських окупаційних адміністрацій на Донбасі щодо отримання заяв на російські паспорти, включаючи поїздки, які будуть організовані до будівлі міграційних служб в Ростові, де люди отримають ці паспорти.
"Зростаюча кількість жителів окупованої частини Донбасу з російськими паспортами може бути використана Кремлівським режимом, відомим своєю військовою непередбачуваністю, як привід для узаконення і розширення використання військової сили в Україні", - наголосив Прокопчук.
Він додав, що очікується подальше загострення ситуації з правами людини і основоположними свободами на окупованих територіях Донбасу, оскільки російська окупаційна влада переслідуватиме громадян, які не подали заявки на російське громадянство.
"Ці виклики вимагають серйозної відповіді держав-учасниць ОБСЄ. Така відповідь може включати невизнання паспортів, незаконно виданих Російською Федерацією, а також будь-яких правових актів з цими документами", - додав Прокопчук.
Крім того, за його словами, такі порушення вимагають розширення обмежувальних заходів щодо посадових осіб та установ, залучених до незаконного надання російського громадянства громадянам України.
Нагадаємо, США в ОБСЄ відреагували на указ Путіна щодо "паспортизації" в ОРДЛО.