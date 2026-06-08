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кремль финансирует казахскую АЭС вопреки обвалу собственной экономики и дефициту бюджета — разведка

Киев • УНН

 • 736 просмотра

рф выделит 16,4 млрд долларов на строительство АЭС в Казахстане в кредит. Финансирование произойдет на фоне рекордного дефицита российского бюджета.

кремль финансирует казахскую АЭС вопреки обвалу собственной экономики и дефициту бюджета — разведка

кремль выделит 16,4 млрд долларов на строительство АЭС в Казахстане за счет российских налогоплательщиков. Пока дефицит бюджета рф бьет рекорды, а россиянам повышают тарифы на свет и газ, москва покупает геополитическое влияние за рубежом, игнорируя кризис внутри страны. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

россия всячески пытается сохранить свое присутствие и влияние в Казахстане. Одним из ключевых инструментов для этого должен стать недавно согласованный проект строительства первой казахской АЭС вблизи озера Балхаш. Сама станция должна заработать в середине 2030-х годов, а общая стоимость проекта "под ключ" составляет $16,4 млрд.

На первый взгляд – неплохая попытка вернуться к прежнему уровню сотрудничества, но всю картину перечеркивает одна существенная деталь: финансирование строительства будет осуществляться за счет "экспортного кредита со стороны рф". Об этом заявил глава Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

россияне понимают парадоксальность ситуации, развивающейся по принципу "сам пью, сам гуляю", поэтому попытались несколько успокоить внутреннего потребителя через заявление главы "росатома" алексея лихачева. Последний намекнул на определенное участие казахской стороны в финансировании, хотя так и не смог конкретизировать ее долю, в то же время признав, что на рф ляжет основное инвестиционное бремя

- говорится в сообщении.

Эти события разворачиваются на фоне фиаско кремлевского мифа о "непотопляемой экономике, которой санкции только на пользу". На самом же деле фиксируется рекордное сокращение ВВП до мизерных 0,4%, сворачивание социальных программ по всей стране и огромный дефицит госбюджета, который к началу мая достиг почти 6 трлн рублей. Когда москва, несмотря на все эти проблемы, не планирует сокращать финансирование "оборонного блока" (которое запланировано на уровне бюджетов 62 регионов рф и составляет 12,9 трлн руб.), выделение средств на глобальный проект в Казахстане выглядит по меньшей мере странно.

В разведке отмечают, что главным плательщиком всех прихотей кремля, как всегда, остается российский народ – для населения в ближайшей перспективе уже утвержден рост тарифов на коммунальные услуги, газ и электричество. Однако показателен другой факт: рф так и не получила монополию на казахскую атомную энергетику. Для "дружественного баланса" подряд на строительство еще одной станции в стране отдали китайской компании CNNC.

Казахстан готов разместить запасы иранского урана при условии ядерной сделки02.06.26, 13:22 • 4282 просмотра

Ольга Розгон

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