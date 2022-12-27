Кременная и Бахмут: Зеленский рассказал детали Ставки

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"Провел заседание Ставки – уже 44-е за этот год. Тематика понятна. Прежде всего это Бахмут, Кременная и Донбасс в целом. Возможны действия врага на восточном направлении и наши действия. Заслушали командующих, определились с шагами на ближайшее время", — рассказывает Зеленский.

Детали

Президент отметил, что продолжается подготовка обороны и безопасности Украины к следующему году. Он подчеркнул, что следующий год для страны является решающим.

"Понимаем, какие риски являются зимой, понимаем, что мы должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности".

Отдельно на Ставке обсудили и поставку боеприпасов, и ремонт боевой техники.

"Нам удалось наладить такую систему, чтобы не только вернуть отремонтированную технику на поле боя, но и чтобы взять с поля боя трофейную технику и поставить ее на службу нашему государству", — сказал Президент

Напомним

Италия рассматривает предоставление систем ПВО для защиты украинского неба, что станет весомым вкладом для обороны.