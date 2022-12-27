Кремінна та Бахмут: Зеленський розповів деталі Ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів Ставку на якій обговорив ситуацію на фронті та бойове оснащення армії. Про це Гарант розповів у вечірньому зверненні, передає УНН.
Цитата
"Провів засідання Ставки – уже 44-те за цей рік. Тематика зрозуміла. Передусім це Бахмут, Кремінна й Донбас загалом. Можливі дії ворога на східному напрямку та наші дії. Заслухали командувачів, визначилися з кроками на найближчий час", — розповідає Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що продовжується підготовка оборони та безпеки України до наступного року. Він підкреслив, що наступний рік для країни — вирішальний.
"Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки".
Окремо на Ставці обговорили й постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки.
"Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, а й щоб узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі", — сказав Президент
Нагадаємо
Італія розглядає надання систем ППО для захисту українського неба, що стане вагомим внеском для оборони.