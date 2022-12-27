Кремінна та Бахмут: Зеленський розповів деталі Ставки

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"Провів засідання Ставки – уже 44-те за цей рік. Тематика зрозуміла. Передусім це Бахмут, Кремінна й Донбас загалом. Можливі дії ворога на східному напрямку та наші дії. Заслухали командувачів, визначилися з кроками на найближчий час", — розповідає Зеленський.

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Президент зазначив, що продовжується підготовка оборони та безпеки України до наступного року. Він підкреслив, що наступний рік для країни — вирішальний.

"Розуміємо, які ризики є зимою, розуміємо, що маємо зробити навесні, а отже, розуміємо, які результати має продемонструвати увесь сектор оборони й безпеки".

Окремо на Ставці обговорили й постачання боєприпасів і ремонт бойової техніки.

"Нам вдалося налагодити таку систему, щоб не лише повернути відремонтовану техніку на поле бою, а й щоб узяти з поля бою трофейну техніку та поставити її на службу нашій державі", — сказав Президент

Нагадаємо

Італія розглядає надання систем ППО для захисту українського неба, що стане вагомим внеском для оборони.