"Кременчуг" в овертайме обыграл "Белый Барс" в первом полуфинале УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Белой Церкви стартовала вторая полуфинальная серия плей-офф Украинской хоккейной лиги между “Белым Барсом” и ХК “Кременчуг”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.
Первый период запомнился зрителям отчаянной борьбой, с множеством острых с обеих сторон выпадов — но отличная игра вратарей, и, в некоторой степени, невезение полевых игроков, привели к 0:0 на табло накануне первого перерыва.
На 24-й минуте матча Илья Сеник перехватил шайбу, и Антон Рубан мощным кистевым броском вывел “Кременчуг” вперед. “Белый Барс” завелся после пропущенной шайбы, однако пропустил снова — но после видео-просмотра эпизода главный арбитр поединка отменил гол из-за высоко поднятую клюшку.
В третьем периоде “барсы” стали играть более собранно в обороне, и за 6 минут до конца игры смогли отыграться. Владислав Кучевич буквально “втянул” шайбу в зону атаки, и после небольшой неразберихи на пятаке, успешно на добивании сыграл Дмитрий Даниленко.
Только начался овертайм, “горожане” захватили инициативу, тем более что имели численное преимущество. Даже после окончания большинства, кременчужане контролировали шайбу, и одна из атак стала результативной — победную шайбу в ворота Сергея Люльчук отправил Сергей Алексанян-Петрович (1:2).
Отмечено, что следующий матч серии до трех выигрышей между “Белым Барсом” и “Кременчугом” состоится уже 11 марта в 17:00 в Белой Церкви.
Напомним, что в другой паре 1/2 финала “Донбасс” уверенно переиграл МХК “Динамо” (6:2).