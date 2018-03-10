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"Кременчуг" в овертайме обыграл "Белый Барс" в первом полуфинале УХЛ

"Кременчуг" в овертайме обыграл "Белый Барс" в первом полуфинале УХЛ

Киев  •  УНН

 • 6742 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. В Белой Церкви стартовала вторая полуфинальная серия плей-офф Украинской хоккейной лиги между “Белым Барсом” и ХК “Кременчуг”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

Первый период запомнился зрителям отчаянной борьбой, с множеством острых с обеих сторон выпадов — но отличная игра вратарей, и, в некоторой степени, невезение полевых игроков, привели к 0:0 на табло накануне первого перерыва.

На 24-й минуте матча Илья Сеник перехватил шайбу, и Антон Рубан мощным кистевым броском вывел “Кременчуг” вперед. “Белый Барс” завелся после пропущенной шайбы, однако пропустил снова — но после видео-просмотра эпизода главный арбитр поединка отменил гол из-за высоко поднятую клюшку.

В третьем периоде “барсы” стали играть более собранно в обороне, и за 6 минут до конца игры смогли отыграться. Владислав Кучевич буквально “втянул” шайбу в зону атаки, и после небольшой неразберихи на пятаке, успешно на добивании сыграл Дмитрий Даниленко.

Только начался овертайм, “горожане” захватили инициативу, тем более что имели численное преимущество. Даже после окончания большинства, кременчужане контролировали шайбу, и одна из атак стала результативной — победную шайбу в ворота Сергея Люльчук отправил Сергей Алексанян-Петрович (1:2).

Отмечено, что следующий матч серии до трех выигрышей между “Белым Барсом” и “Кременчугом” состоится уже 11 марта в 17:00 в Белой Церкви.

Напомним, что в другой паре 1/2 финала “Донбасс” уверенно переиграл МХК “Динамо” (6:2).

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