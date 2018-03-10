"Кременчук" в овертаймі обіграв "Білий Барс" у першому півфіналі УХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. У Білій Церкві стартувала друга півфінальна серія плей-оф Української хокейної ліги між “Білим Барсом” і ХК “Кременчук”, інформує УНН з посиланням на прес-службу змагань.
Перший період запам’ятався глядачам відчайдушною боротьбою, з безліччю гострих з обох боків випадів — однак відмінна гра воротарів, і, в деякій мірі, невезіння польових гравців, привели до 0:0 на табло напередодні першої перерви.
На 24-й хвилині матчу Ілля Сеник перехопив шайбу, і Антон Рубан потужним кистьовим кидком вивів “Кременчук” вперед. “Білий Барс” завівся після пропущеної шайби, однак пропустив знову — але після відео-перегляду епізоду головний арбітр поєдинку скасував гол через високо підняту ключку.
У третьому періоді “барси” стали грати більш зібрано в обороні, і за 6 хвилин до кінця гри змогли відігратися. Владислав Кучевіч буквально “втягнув” шайбу в зону атаки, і після невеликої плутанини на п’ятаку, успішно на добиванні зіграв Дмитро Даниленко.
Тільки-но почався овертайм, “городяни” захопили ініціативу, тим більше що мали чисельну перевагу. Навіть після закінчення більшості, кременчужани контролювали шайбу, і одна з атак стала результативною — переможну шайбу в ворота Сергія Люльчук відправив Сергій Алексанян-Петрович (1:2).
Зазначено, що наступний матч серії до трьох виграшів між “Білим Барсом” і “Кременчуком” відбудеться вже 11 березня о 17:00 в Білій Церкві.
Нагадаємо, що в іншій парі 1/2 фіналу “Донбас” впевнено переграв МХК “Динамо” (6:2).