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Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:49  •  10207 просмотра

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Как сообщили в Нацполиции, правоохранители Днепра устанавливают личность, причастную к краже в поезде.

Правоохранители Днепра начали расследование по факту кражи личных вещей у украинского рэпера, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, Александра Ярмака, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в Нацполиции, правоохранители Днепра устанавливают лицо, причастное к краже в поезде.

С заявлением о пропаже вещей (ноутбук, видеокамера, сумка с личными вещами и документами) в полицию обратился пассажир-военнослужащий Александр Ярмак и еще один пассажир этого же поезда.

"По заявлениям двух пострадавших внесены сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Сейчас сотрудники полиции опросили потерпевших и возможных свидетелей преступлений. Полицейские принимают оперативные меры для установления всех обстоятельств событий и задержания подозреваемого", - говорится в сообщении.

Также "Укрзализныця" способствует в раскрытии преступления и предоставляет полиции всю необходимую информацию, в частности записи с видеокамер.

Напомним

Украинский рэпер, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, Александр Ярмак рассказал в соцсети Instagram, как его обокрали в поезде Киев-Днепр.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Крадіжка особистих речей у репера та військового Ярмака: поліція встановлює обставини
Theft of personal belongings from rapper and soldier Yarmak: police establish circumstances
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Кража личных вещей у рэпера и военного Ярмака: полиция устанавливает обстоятельства

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