Страны ЕС продлили действие сертификата COVID-19 на фоне увеличения количества случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Во вторник страны Европейского Союза одобрили продление срока действия сертификатов COVID-19 на один год до конца июня 2023 года. Количество случаев заражения коронавирусом снова начинает расти в канун сезона летних отпусков. Об этом сообщает УНН, передает AP.
Детали
Сертификаты, направленные на облегчение поездок по блоку из 27 стран во время пандемии, вступили в силу в июле прошлого года и стали успешным инструментом, помогающим гражданам ЕС передвигаться по региону во время коронавируса без ограничений, таких как карантин. Страны ЕС выдали около 2 миллиардов сертификатов.
Документ свидетельствует о том, что человек был вакцинирован против коронавируса или что у него недавно был отрицательный результат теста, или что он излечился от инфекции.
После того, как большинство стран ЕС сняли ограничения на коронавирус за последние месяцы в свете улучшения ситуации с инфицированием, недавний рост количества случаев, вызванный новыми вариантами COVID-19, заставляет правительства стран пересматривать свои стратегии.
К слову, во Франции министр здравоохранения Брижит Бургиньон на этой неделе рекомендовала людям снова носить маски в людных местах и в общественном транспорте.
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