Країни ЄС продовжили дію сертифікату COVID-19 на тлі зростання кількості випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У вівторок країни Європейського Союзу схвалили продовження терміну дії сертифікатів COVID-19 на один рік до кінця червня 2023 року. Кількість випадків зараження коронавірусом знову починає зростати напередодні сезону літніх відпусток. Про це інформує УНН, передає AP.
Деталі
Сертифікати, спрямовані на полегшення поїздок блоком з 27 країн під час пандемії, набули чинності в липні минулого року і стали успішним інструментом, що допомагає громадянам ЄС пересуватися регіоном під час коронавірусу без обмежень, таких як карантин. Країни ЄС видали майже 2 мільярди сертифікатів.
Документ свідчить про те, що людина була вакцинована проти коронавірусу або що у неї нещодавно був негативний результат тесту або, що вона вилікувалась від інфекції.
Після того, як більшість країн ЄС зняли обмеження на коронавірус за останні місяці у світлі покращення ситуації із інфікуванням, нещодавнє зростання кількості випадків, викликане новими варіантами COVID-19, змушує уряди країн переглядати свої стратегії.
До слова, у Франції міністр охорони здоров'я Бріжіт Бургіньйон цього тижня рекомендувала людям знову носити маски в людних місцях і в громадському транспорті.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європа фіксує значне зростання COVID-19: ситуація в країнах