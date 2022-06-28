Країни ЄС продовжили дію сертифікату COVID-19 на тлі зростання кількості випадків

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Сертифікати, спрямовані на полегшення поїздок блоком з 27 країн під час пандемії, набули чинності в липні минулого року і стали успішним інструментом, що допомагає громадянам ЄС пересуватися регіоном під час коронавірусу без обмежень, таких як карантин. Країни ЄС видали майже 2 мільярди сертифікатів.

Документ свідчить про те, що людина була вакцинована проти коронавірусу або що у неї нещодавно був негативний результат тесту або, що вона вилікувалась від інфекції.

Після того, як більшість країн ЄС зняли обмеження на коронавірус за останні місяці у світлі покращення ситуації із інфікуванням, нещодавнє зростання кількості випадків, викликане новими варіантами COVID-19, змушує уряди країн переглядати свої стратегії.

До слова, у Франції міністр охорони здоров'я Бріжіт Бургіньйон цього тижня рекомендувала людям знову носити маски в людних місцях і в громадському транспорті.

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