Страны G20 ввели мораторий на взыскание долгов с беднейших стран из-за коронавируса

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Страны Большой двадцатки (G20) в среду, 15 апреля, достигли договоренности о поддержке идеи временного прекращения уплаты долгов бедными странами мира. Приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран мира вступит в силу с 1 мая и продлится до конца 2020 года. Предполагается, что мораторий может быть продлен, передает УНН со ссылкой на DW.