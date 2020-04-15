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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 5186 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22642 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130466 просмотра

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Страны G20 ввели мораторий на взыскание долгов с беднейших стран из-за коронавируса

Страны G20 ввели мораторий на взыскание долгов с беднейших стран из-за коронавируса

Киев  •  УНН

 • 18847 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Страны Большой двадцатки (G20) в среду, 15 апреля, достигли договоренности о поддержке идеи временного прекращения уплаты долгов бедными странами мира. Приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран мира вступит в силу с 1 мая и продлится до конца 2020 года. Предполагается, что мораторий может быть продлен, передает УНН со ссылкой на DW.

“Мы поддерживаем временное приостановление платежей по обслуживанию долгов для беднейших стран”, — говорится в заключительном коммюнике министров финансов и глав центральных банков G20 по итогам их виртуальной встречи, сообщает агентство новостей AFP. Все официальные кредиторы на двусторонней основе присоединятся к этой инициативе, отмечается в коммюнике.

Группа G20, объединяющая страны с крупнейшими экономиками мира, также призвала частных кредиторов, которые работают через Институт международных финансов, присоединиться к инициативе.

Решение о приостановлении выплат как основного долга, так и процентов, распространяется на все страны Международной ассоциации развития (IDA), которые на сегодня задолжали МВФ и Всемирному банку. Также это касается всех наименее развитых стран, которые определены такими ООН, и которые сейчас имеют долги перед МВФ и Всемирным банком, отмечает агентство новостей Reuters.

Как сообщалось, 13 апреля Международный валютный фонд принял решение освободить от уплаты по долгам в течение шести месяцев 25 беднейших стран мира.

По словам директора МВФ Кристалины Георгиевой, МВФ предоставит гранты бедным и наиболее уязвимым странам-членам МВФ для выплат по их долгам перед фондом на начальном этапе в течение следующих шести месяцев.

В МВФ надеются, что решение поможет этим странам направить больше средств на медицину и другие сферы, вовлечены в борьбу с вызванной новым коронавируса болезнью COVID-19 и ее последствиями.

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