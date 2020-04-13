FT: країни G20 можуть ввести мораторій на обслуговування боргу для країн, що розвиваються
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Країни G20 готові відгукнутися на заклик Міжнародного валютного фонду (МВФ) і ввести мораторій на обслуговування боргу офіційним двостороннім кредиторам для країн, що розвиваються, на тлі пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Як повідомила в неділю ввечері на своєму сайті газета Financial Times, угода, що розрахована на термін від шести до дев’яти місяців, може бути досягнута в ході зустрічі міністрів фінансів Великої двадцятки 15 квітня, передає УНН.
Знайоме з ходом переговорів джерело видання заявило, що протягом цього терміну держави-кредитори і міжнародні фінансові організації зможуть намітити план подальших дій для кожної країни-боржника. Одним може бути списана частина боргів, іншим планується надати відстрочку щодо їх погашення через фінансову скруту, які створює пандемія. FT вказує, що країни, які отримують двосторонню (пряму) допомогу з метою розвитку від інших держав, в цьому році повинні були сплатити за боргами близько 40 млрд доларів, з них 18 млрд доларів за міждержавними позиками.
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“Переговори як і раніше йдуть, ряд деталей ще треба узгодити, але ми впевнені, що рішення буде знайдено”, — сказав співрозмовник FT. Видання зазначає, що проти узгоджених дій G20 в цій сфері може заперечувати Китай, який є найбільшим кредитором цілого ряду найбідніших країн світу. Однак джерело FT підкреслив, що відповідні зобов’язання готовий взяти на себе і Пекін.
Раніше МВФ спрогнозувало зниження доходів на душу населення у 170 країнах.
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