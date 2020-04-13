FT: страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран

Знакомый с ходом переговоров источник заявил, что в течение этого срока государства-кредиторы и международные финансовые организации смогут наметить план дальнейших действий для каждой страны-должника. Одним может быть списана часть долгов, другим планируется предоставить отсрочку по их погашению из-за финансовых трудностей, которые создает пандемия. FT указывает, что страны, которые получают двустороннюю (прямую) помощь в целях развития от других государств, в этом году должны были выплатить по долгам около 40 млрд долларов, из них 18 млрд долларов по межгосударственным займам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Всемирный банк ухудшил прогноз по странам Европы, которые развиваются

"Переговоры по-прежнему идут, ряд деталей еще нужно согласовать, но мы уверены, что решение будет найдено", - сказал собеседник FT. Издание отмечает, что против согласованных действий G20 в этой сфере может выступить Китай, который является крупнейшим кредитором целого ряда беднейших стран мира. Однако источник FT подчеркнул, что соответствующие обязательства готов взять на себя и Пекин.

Ранее МВФ спрогнозировал снижение доходов на душу населения в 170 странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Историческая сделка: страны-члены ОПЕК + договорились сократить добычу нефти в условиях пандемии