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FT: страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран

FT: страны G20 могут ввести мораторий на обслуживание долга для развивающихся стран

Киев  •  УНН

 • 18729 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Страны G20 готовы откликнуться на призыв Международного валютного фонда (МВФ) и ввести мораторий на обслуживание долга официальным двусторонним кредиторам для развивающихся стран, на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщила в воскресенье вечером на своем сайте газета Financial Times, сделка, которая рассчитана на срок от шести до девяти месяцев, может быть достигнута в ходе встречи министров финансов Большой двадцатки 15 апреля, передает УНН.

Знакомый с ходом переговоров источник заявил, что в течение этого срока государства-кредиторы и международные финансовые организации смогут наметить план дальнейших действий для каждой страны-должника. Одним может быть списана часть долгов, другим планируется предоставить отсрочку по их погашению из-за финансовых трудностей, которые создает пандемия. FT указывает, что страны, которые получают двустороннюю (прямую) помощь в целях развития от других государств, в этом году должны были выплатить по долгам около 40 млрд долларов, из них 18 млрд долларов по межгосударственным займам.

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"Переговоры по-прежнему идут, ряд деталей еще нужно согласовать, но мы уверены, что решение будет найдено", - сказал собеседник FT. Издание отмечает, что против согласованных действий G20 в этой сфере может выступить Китай, который является крупнейшим кредитором целого ряда беднейших стран мира. Однако источник FT подчеркнул, что соответствующие обязательства готов взять на себя и Пекин.

Ранее МВФ спрогнозировал снижение доходов на душу населения в 170 странах.

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