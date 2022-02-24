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15 марта, 19:03 • 86801 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123178 просмотра

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму - омбудсмен

Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму - омбудсмен

Киев • УНН

 • 95466 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму. Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram, пишет УНН.

Цитата:

“Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму! Через вражеские Telegram-каналы активно распространяется дезинформация. Их деятельность имеет единственную цель - посеять страх и панику среди украинцев. Распространение дезинформации может расцениваться как террористическая деятельность РФ”, — пишет Денисова.

Детали

Омбудсмен призвала граждан Украины использовать только официальные источники информации.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Министр обороны Украины сообщил, что оккупанты потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков.

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