Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму - омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму. Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в Telegram, пишет УНН.
Цитата:
“Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму! Через вражеские Telegram-каналы активно распространяется дезинформация. Их деятельность имеет единственную цель - посеять страх и панику среди украинцев. Распространение дезинформации может расцениваться как террористическая деятельность РФ”, — пишет Денисова.
Детали
Омбудсмен призвала граждан Украины использовать только официальные источники информации.
Контекст
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