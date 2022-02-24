Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму - омбудсмен

Цитата:

“Страна-агрессор для дестабилизации ситуации в Украине прибегает к информационному терроризму! Через вражеские Telegram-каналы активно распространяется дезинформация. Их деятельность имеет единственную цель - посеять страх и панику среди украинцев. Распространение дезинформации может расцениваться как террористическая деятельность РФ”, — пишет Денисова.

Детали

Омбудсмен призвала граждан Украины использовать только официальные источники информации.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

Министр обороны Украины сообщил, что оккупанты потеряли 6 самолетов, 2 вертолета, 5 танков.