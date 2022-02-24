Країна-агресор для дестабілізації ситуації в Україні вдається до інформаційного тероризму - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Країна-агресор для дестабілізації ситуації в Україні вдається до інформаційного тероризму. Про це йдеться в повідомленні Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у Telegram, пише УНН.
Цитата:
“Країна-агресор для дестабілізації ситуації в Україні вдається до інформаційного тероризму! Через ворожі Telegram-канали активно поширюється дезінформація. Їхня діяльність має єдину мету — посіяти страх та паніку серед українців. Поширення дезінформації може розцінюватися як терористична діяльності РФ”, — пише Денісова.
Деталі
Омбудсмен закликала громадян України використовувати лише офіційні джерела інформації.
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