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Країна-агресор для дестабілізації ситуації в Україні вдається до інформаційного тероризму - омбудсмен

Країна-агресор для дестабілізації ситуації в Україні вдається до інформаційного тероризму - омбудсмен

Київ • УНН

 • 95476 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Країна-агресор для дестабілізації ситуації в Україні вдається до інформаційного тероризму. Про це йдеться в повідомленні Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової у Telegram, пише УНН.

Цитата:

“Країна-агресор для дестабілізації ситуації в Україні вдається до інформаційного тероризму! Через ворожі Telegram-канали активно поширюється дезінформація. Їхня діяльність має єдину мету — посіяти страх та паніку серед українців. Поширення дезінформації може розцінюватися як терористична діяльності РФ”, — пише Денісова.

Деталі

Омбудсмен закликала громадян України використовувати лише офіційні джерела інформації.

Контекст

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