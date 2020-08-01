Кравчук про мир на Донбассе: в перспективе возможно привлечение США к переговорам

“Я скажу откровенно: пока в этом формате, если и дальше будет патовая ситуация, пока не будут введены в формат по установлению мира на Донбассе США, это будет очень сложно. Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние. Правда, там сегодня выборы на носу, коронавирус, там много проблем. Я говорю об этом в перспективе. Но мы увидим, а вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться”, — сказал Кравчук.

Накануне первый президент Украины заявил о компромиссах, на которые он готов по Донбассу. Также ранее он заявлял, что видит своей миссией “закончить войну”.

Как сообщалось в УНН, ранее Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ. После чего Президент Владимир Зеленский своим указом ввел его в состав делегации Украины для участия в ТКГ, определив его главой делегации, а также вывел из ТКГ второго президента — Леонида Кучму.