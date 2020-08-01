Кравчук щодо встановлення миру на Донбасі: у перспективі можливе залучення США до переговорів

“Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і далі буде патова ситуація, поки не будуть введені в формат із встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив. Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися”, — сказав Кравчук.

Напередодні перший президент України заявив про компроміси, на які він готовий щодо Донбасу. Також раніше він заявляв, що бачить своєю місією “закінчити війну”.