Як повідомлялося в УНН, раніше Кравчук погодився очолити українську делегацію у ТКГ. Після чого Президент Володимир Зеленський своїм указом увів його до складу делегації України для участі у ТКГ, визначивши його главою делегації, а також вивів із ТКГ другого президента — Леоніда Кучму.
Кравчук щодо встановлення миру на Донбасі: у перспективі можливе залучення США до переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Голова делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук вважає, що вирішити питання встановлення миру на Донбасі буде дуже складно без участі в цьому процесі США. Про це він сказав в ефірі телеканалу “Україна 24” в суботу, передає УНН.
“Я скажу відверто: поки в цьому форматі, якщо і далі буде патова ситуація, поки не будуть введені в формат із встановлення миру на Донбасі США, це буде дуже складно. Тому що я думаю, що найбільш сильна, найбільш багата країна світу може мати найбільший вплив. Правда, там сьогодні вибори на носі, коронавірус, там багато проблем. Я говорю про це в перспективі. Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися”, — сказав Кравчук.
Напередодні перший президент України заявив про компроміси, на які він готовий щодо Донбасу. Також раніше він заявляв, що бачить своєю місією “закінчити війну”.