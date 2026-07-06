Кратковременные дожди и грозы - прогноз погоды на 6 июля
Киев • УНН
6 июля в Украине переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 11-16°, днём 20-29°.
В Украине 6 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура днем достигнет 29°, местами ветрено, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу, сегодня переменная облачность. Ночью в западных, северных Винницкой и Черкасской областях, днем в Украине местами (на северо-востоке повсеместно) кратковременные дожди, грозы.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей 15-20°; днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны 24-29°.
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