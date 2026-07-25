Кратковременные дожди и до 26° тепла - прогноз погоды на 25 июля

В Украине 25 июля местами днем небольшой кратковременный дождь и гроза, температура воздуха не превысит 26 градусов тепла, но с выходных будет иметь тенденцию к повышению, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу, сегодня переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юго-востоке страны и на побережье морей до 19°; днем 21-26°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°.

В целом 25-27 июля в Украине ожидают разнообразную погоду как по территории, так и по датам. Тогда как 25 июля ночью осадков не ожидается, а днем за счет неустойчивости влажной воздушной массы прогнозируют кратковременные дожди и грозы, 26-27 июля будет преобладать погода без осадков, однако атмосферные фронты 26 июля на крайнем востоке, 27 июля днем в западных областях обусловят кратковременные грозовые дожди. Температура будет иметь тенденцию к повышению.

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