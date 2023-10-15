Красногоровка под угрозой: Братчук объяснил ситуацию на Авдеевском направлении

Цитата

"Большая угроза существует для Красногоровки. Там враг третьи сутки подряд пытается атаковать, проводит "мясные штурмы". Ведь это господствующие высоты и сегодня они за нами несмотря на то, что враг максимально напряг все свои силы… Они пытаются таким образом перехватить стратегическую инициативу", - отметил Братчук.

И добавил, что украинское командование было готово к таким планам врага, поэтому армии росих ничего и не удается.

Напомним

Россияне активно наступают в направлении Авдеевки и бросили туда все силы, ведь видят в этом единственный шанс “показать победу”.