Красногоровка под угрозой: Братчук объяснил ситуацию на Авдеевском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Оккупанты продолжают наступать на Авдеевском направлении, осуществляя “мясные штурмы". Однако не имеют значительного успеха, ведь украинские Силы обороны были готовы к активизации врага на этом направлении. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, пишет УНН.
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"Большая угроза существует для Красногоровки. Там враг третьи сутки подряд пытается атаковать, проводит "мясные штурмы". Ведь это господствующие высоты и сегодня они за нами несмотря на то, что враг максимально напряг все свои силы… Они пытаются таким образом перехватить стратегическую инициативу", - отметил Братчук.
И добавил, что украинское командование было готово к таким планам врага, поэтому армии росих ничего и не удается.
Напомним
Россияне активно наступают в направлении Авдеевки и бросили туда все силы, ведь видят в этом единственный шанс “показать победу”.