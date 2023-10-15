Красногорівка під загрозою: Братчук пояснив ситуацію на Авдіївському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Окупанти продовжують наступати на Авдіївському напрямку, здійснюючи “м’ясні штурми". Проте не мають значного успіху, адже українські Сили оборони були готові до активізації ворога на цьому напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук, пише УНН.
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"Більша загроза існує для Красногорівки. Там ворог третю добу поспіль намагається атакувати, проводить "м’ясні штурми". Адже це панівні висоти і сьогодні вони за нами попри те, що ворог максимально напружив всі свої сили… Вони намагаються таким чином перехопити стратегічну ініціативу", - зазначив Братчук.
Та додав, що українське командування було готове до таких планів ворога, тому армії росіх нічого і не вдається.
Нагадаємо
Росіяни активно наступають у напрямку Авдіївки та кинули туди всі сили, адже бачать у цьому єдиний шанс “показати перемогу”.