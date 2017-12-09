Лучший бомбардир Перу пропустит ЧМ-2018 из-за употребления наркотиков

Положительный результат теста на допинг-контроль был сдан после проведения матча предварительного раунда чемпионата мира по футболу 2018 года с Аргентиной, который проходил в Буэнос-Айресе 5 октября 2017.

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Период приостановления выступлений 33-летнего игрока а официальных, товарищеских поединков начался 3 ноября 2017 года.

Примечательно, что Герреро дебютировал за сборную Перу в 2004 году и за этот период провел 83 матча и забил 32 мяча - лучший бомбардирский показатель в истории национальной команды.