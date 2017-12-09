Кращий бомбардир Перу пропустить ЧС-2018 через вживання наркотиків

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Нападник збірної Перу з футболу і бразильського "Фламенго" Хосе Паоло Герреро дискваліфікований ФІФА на рік через позитивний тест на метаболіт кокаїну, інформує УНН з посиланням на сайт організації.

Позитивний результат тесту на допінг-контроль був зданий після проведення матчу попереднього раунду чемпіонату світу з футболу 2018 року з Аргентиною, який проходив в Буенос-Айресі 5 жовтня 2017 року.

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Період призупинення виступів 33-річного гравця а офіційних, товариських поєдинків розпочався 3-го листопада 2017 року.

Примітно, що Герреро дебютував за збірну Перу в 2004 році і за цей період провів 83 матчі і забив 32 м'ячі - найкращий бомбардирський показник в історії національної команди.

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