"Лучше дали бы нам оружие, чем кандидатство в ЕС", - Арестович
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным заявил, что Украине нужнее оружие, а не кандидатство в ЕС, так как это не закончит войну. Об этом информирует УНН.
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Арестович ссылается на отдельных политиков, которые говорят, что Украине может понадобиться десятки лет для вступления в ЕС и подчеркивает, что кандидатство в ЕС для Украины не остановит войну.
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"Войну остановило бы членство в ЕС. Турция, сколько у нас сидит кандидатом? Мы можем стать таким вторым личным случаем. Как заявляют отдельные политики, может понадобиться десятки лет для вступления в ЕС", - добавил Арестович.
Напомним
Турция подписала соглашение о Таможенном союзе с ЕС в 1995 году и было официально признано кандидатом на членство 12 декабря 1999 года на саммите Европейского Совета в Хельсинки. Переговоры о полном членстве начались 3 октября 2005 года.