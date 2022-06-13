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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Краще дали б нам зброю, ніж кандидатство в ЄС", — Арестович

"Краще дали б нам зброю, ніж кандидатство в ЄС", — Арестович

Київ • УНН

 • 178082 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Радник Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним заявив, що Україні потрібніша зброя, а не кандидатство в ЄС, так як це не закінчить війну. Про це інформує УНН.

Деталі

Арестович посилається на окремих політиків, які кажуть, що Україні може знадобитися десятки років для вступу до ЄС та підкреслює, що кандидатство в ЄС для України не зупинить війну.

Цитата

"Війну зупинило би членство в ЄС. Туреччина скільки у нас сидить кандидатом? Ми можемо стати таким другим особим випадком. Як заявляють окремі політики, може знадобитися десятки років для вступу до ЄС", - додав Арестович.

Нагадаємо

Туреччина підписала угоду про Митний союз з ЄС у 1995 році та була офіційно визнана кандидатом на членство 12 грудня 1999 року на саміті Європейської Ради у Гельсінкі. Переговори про повне членство були розпочаті 3 жовтня 2005 року.

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