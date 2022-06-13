"Краще дали б нам зброю, ніж кандидатство в ЄС", — Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Радник Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним заявив, що Україні потрібніша зброя, а не кандидатство в ЄС, так як це не закінчить війну. Про це інформує УНН.
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Арестович посилається на окремих політиків, які кажуть, що Україні може знадобитися десятки років для вступу до ЄС та підкреслює, що кандидатство в ЄС для України не зупинить війну.
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"Війну зупинило би членство в ЄС. Туреччина скільки у нас сидить кандидатом? Ми можемо стати таким другим особим випадком. Як заявляють окремі політики, може знадобитися десятки років для вступу до ЄС", - додав Арестович.
Нагадаємо
Туреччина підписала угоду про Митний союз з ЄС у 1995 році та була офіційно визнана кандидатом на членство 12 грудня 1999 року на саміті Європейської Ради у Гельсінкі. Переговори про повне членство були розпочаті 3 жовтня 2005 року.