Крах “Электротяжмаша” оценили в Киеве: у главы ФГИУ Сенниченко “неуд” за управление заводом и 7-е уголовное дело

“Государство в лице ФГИ владеет 107-ю компаниями с госдолей больше 50%. И у Фонда госимущества есть только 56 уставов, остальных — нет. По 13 компаниям, единственным владельцем которых является государство, уставы отсутствуют в принципе. И за год ФГИ ничего не сделал для того, чтобы их восстановить. Финплан на 2020 год был утвержден только для 33 компаний с госдолей. Остальные работают как хотят, доходы тратят по своему усмотрению. Стратегическими предприятиями управляют какие-то временные люди (вр.и.о). Еще на 23-х нестратегических предприятиях также без конкурсов были назначены какие-то временщики”, — описаны данные Счетной палаты и ее выводы об удручающем управлении государственными предприятиями Фондом госимущества под руководством Сенниченко.

Итоги управления индустриальными гигантами — завод “Электротяжмаш” и “Турбоатом” — также плачевные. От деятельности последнего наравне с Президент-Отелем, ведущими прибыльную деятельность, государство вообще не получило денег в виде дивидендов — менеджмент госпредприятий, назначенный Сенниченко, тратит прибыль в неизвестном направлении на свое собственное усмотрение.

“Президент-Отель и Турбоатом не выплатили в госбюджет дивиденды за 2019 год на сумму 126 млн грн. Всего недополученных дивидендов (части чистой прибыли) в госбюджет — почти 420 млн грн. Именно это и станет поводом для открытия 7-го уголовного производства против Дмитрия Сенниченко”, — сообщает “Приватизатор” подробности об исчезновении государственных сотен миллионов и о последствиях для главы ФГИУ. Как известно, 6 уголовных дел о деятельности главы ФГИУ уже расследуются.

Кстати, “Электротяжмаш”, как и множество других предприятий государственной собственности, уже на протяжении года возглавляет “временщик” — Виктор Бусько, которому удалось за время управления вогнать некогда флагманский завод в долги по налогам, зарплатам, кредитам и другим платежам на сумму около миллиарда гривен, из-за чего крупное предприятие, которое планировали выставить на приватизацию, находится в полушаге от банкротства — доведение его до такого состояния также стало поводом для одного из уголовных дел в отношении Сенниченко из ФГИУ.

Как сообщается, Министерство развития экономики уже оценило “достижения” руководителя ФГИУ Дмитрия Сенниченко, который по известным только ему критериям расставляет руководить государственными компаниями своих близких знакомых и однокашников по западным бизнес-школам.

“Управление „Электротяжмашем“ — неуд, ПКМЗ (Большевик) — неуд, Запорожский производственный алюминиевый комбинат — неуд, Турбоатом и Президент-отель — удовлетворительно (хотя дивиденды они не заплатили), Запорожский титано-магниевый — неуд, Центрэнерго — неуд, ОПЗ, — неуд.”, — раскрыта оценка управления ФГИУ некоторыми предприятиями.

Деятельность государственных предприятий стала настоящей черной дырой, поглотившей в последние несколько лет 100 млрд грн, а сомнительное качество управления государственной собственностью убивает целые отрасли.

Как случилось, например, с самолетостроением: “На „Антонове“ подобие жизни хотя бы теплится, второе украинское самолетостроительное предприятие Украины — Харьковский авиационный завод — умерло окончательно. Самолет для Казахстана так и не достроили, заказов нет, а долг предприятия, в том числе по зарплате, достиг уже 4 млрд грн”.

Государственное предприятие “Антонов” уже давно не занимается серийным производством, последний самолет Ан-158 был выпущен 5 лет назад, завод держится только за счет ультралегких самолетов отечественных частных конструкторов. Тем не менее, Укроборонпром и Минстратегпром делят эти остатки деградирующей былой мощи технологического потенциала СССР. Харьковский авиационный завод (Харьковское государственное авиационное производственное предприятие — ХГАПП) подавал последние признаки жизни уже около двух лет тому назад: в 2018 году была утверждена семилетняя программа погашения долгов на сотни миллионов гривен, а до того момента завод на протяжении пяти лет не выпустил ни одного самолета.