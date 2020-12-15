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Крах "Електроважмашу" оцінили в Києві: у глави ФДМУ Сенниченка "незадовільно" за управління заводом і 7-ма кримінальна справа

Київ • УНН

 • 18504 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко отримав "незадовільно" за управління державним заводом "Електроважмаш", а показники діяльності ФДМУ стали підставою для порушення вже сьомої за рахунком кримінальної справи. Про це пише телеграм-канал "Приватизатор" з посиланням на дані Рахункової палати та Міністерства розвитку економіки, передає УНН.

Крах "Електроважмашу" оцінили в Києві: у глави ФДМУ Сенниченка "незадовільно" за управління заводом і 7-ма кримінальна справа

"Держава в особі ФДМ володіє 107-ма компаніями з державною часткою більше 50%. І у Фонду держмайна є тільки 56 статутів, інших - немає. Щодо 13 компаній, єдиним власником яких є держава, статути відсутні в принципі. І за рік ФДМ нічого не зробив для того, щоб їх відновити. Фінплан на 2020 рік був затверджений тільки для 33 компаній з держчасткою. Решта працюють як хочуть, доходи витрачають на свій розсуд. Стратегічними підприємствами керують якісь тимчасові люди (т.в.о.). Ще на 23-х нестратегічних підприємствах також без конкурсів були призначені якісь тимчасові виконавці", - описані дані Рахункової палати і її висновки про гнітюче управління державними підприємствами Фондом держмайна під керівництвом Сенниченка.

Підсумки управління індустріальними гігантами - завод "Електроважмаш" і "Турбоатом" - також плачевні. Від діяльності останнього нарівні з Президент-Готелем, які ведуть прибуткову діяльність, держава взагалі не отримало грошей у вигляді дивідендів - менеджмент держпідприємств, призначений Сенниченком, витрачає прибуток в невідомому напрямку на свій власний розсуд.

"Президент-Готель і Турбоатом не виплатили до держбюджету дивіденди за 2019 рік на суму 126 млн грн. Всього недоотриманих дивідендів (частини чистого прибутку) до держбюджету - майже 420 млн грн. Саме це і стане приводом для відкриття 7-го кримінального провадження проти Дмитра Сенниченка", - повідомляє "Приватизатор" подробиці про зникнення державних сотень мільйонів і про наслідки для глави ФДМУ. Як відомо, 6 кримінальних справ щодо діяльності голови ФДМУ вже розслідуються.

До речі, "Електроважмаш", як і безліч інших підприємств державної власності, вже протягом року очолює "временщик" - Віктор Бусько, якому вдалося за час управління увігнати колись флагманський завод в борги за податками, зарплатами, кредитами та іншими платежами на суму близько мільярда гривень, через що велике підприємство, яке планували виставити на приватизацію, знаходиться за півкроку від банкрутства - доведення його до такого стану також стало приводом для однієї з кримінальних справ щодо Сенниченка з ФДМУ.

Як повідомляється, Міністерство розвитку економіки вже оцінило "досягнення" керівника ФДМУ Дмитра Сенниченка, який за відомими лише йому критеріями розставляє керувати державними компаніями своїх близьких знайомих і однокашників по західним бізнес-школам.

"Управління "Електроважмашем" - незадовільно, ПКМЗ (Більшовик) - незадовільно, Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат - незадовільно, Турбоатом і Президент-готель - задовільно (хоча дивіденди вони не заплатили), Запорізький титано-магнієвий - незадовільно, Центренерго - незадовільно, ОПЗ, - незадовільно", - розкрита оцінка управління ФДМУ деякими підприємствами.

Діяльність державних підприємств стала справжньою чорною дірою, що поглинула в останні кілька років 100 млрд грн, а сумнівна якість управління державною власністю вбиває цілі галузі.

Як сталося, наприклад, з літакобудуванням: "На "Антонові" подоба життя хоча б жевріє, друге українське літакобудівне підприємство України - Харківський авіаційний завод - померло остаточно. Літак для Казахстану так і не добудували, замовлень немає, а борг підприємства, в тому числі по зарплаті, досяг вже 4 млрд грн".

Державне підприємство "Антонов" вже давно не займається серійним виробництвом, останній літак Ан-158 був випущений 5 років тому, завод тримається тільки за рахунок ультралегких літаків вітчизняних приватних конструкторів. Проте, Укроборонпром і Мінстратегпром ділять ці залишки деградуючої колишньої могутності технологічного потенціалу СРСР.

Харківський авіаційний завод (Харківське державне авіаційне виробниче підприємство - ХДАВП) подавав останні ознаки життя вже близько двох років тому: у 2018 році була затверджена семирічна програма погашення боргів на сотні мільйонів гривень, а до того моменту завод протягом п'яти років не випустив жодного літака.

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