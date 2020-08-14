Крафтовая водка "Др.Житник" готовит подарки ко Дню Независимости

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 73453 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100101 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 124011 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105770 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125708 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100844 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101740 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103804 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101878 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101487 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Крафтовая водка "Др.Житник" готовит подарки ко Дню Независимости

Крафтовая водка "Др.Житник" готовит подарки ко Дню Независимости

Киев  •  УНН

 • 18306 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Ко Дню Независимости водочный бренд "Др.Житник" предлагает возможность получить коллекцию из пяти бутылок водки бренда. Об этом сообщает Facebook-страница бренда, передает УНН.

"Др. Житник" объявляет конкурс по случаю Дня Независимости Украины, за участие в котором предусмотрено вознаграждение - коллекция из 5-ти бутылок водки "Др. Житник", - говорится в сообщении.

Для этого надо сделать несколько шагов:

▪️ быть подписанным на страницу бренда в Facebook;
▪️ поставить лайк сообщению;
▪️ написать в комментариях cвий вариант поздравления с праздником.

"Конкурс продолжается до 21 августа 2020 года до 12:30. Победителя выберем с помощью рандомайзера и объявим в комментариях 21 августа 2020 года", - рассказали в "Др. Житник", добавляя, что к участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.

"Страница победителя должна быть реальной и будет проверяться на "фейковость", - предупредили в "Др. Житник".

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