Крафтовая водка "Др.Житник" готовит подарки ко Дню Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Ко Дню Независимости водочный бренд "Др.Житник" предлагает возможность получить коллекцию из пяти бутылок водки бренда. Об этом сообщает Facebook-страница бренда, передает УНН.
"Др. Житник" объявляет конкурс по случаю Дня Независимости Украины, за участие в котором предусмотрено вознаграждение - коллекция из 5-ти бутылок водки "Др. Житник", - говорится в сообщении.
Для этого надо сделать несколько шагов:
▪️ быть подписанным на страницу бренда в Facebook;
▪️ поставить лайк сообщению;
▪️ написать в комментариях cвий вариант поздравления с праздником.
"Конкурс продолжается до 21 августа 2020 года до 12:30. Победителя выберем с помощью рандомайзера и объявим в комментариях 21 августа 2020 года", - рассказали в "Др. Житник", добавляя, что к участию в конкурсе допускаются только совершеннолетние лица.
"Страница победителя должна быть реальной и будет проверяться на "фейковость", - предупредили в "Др. Житник".