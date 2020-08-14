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Крафтова горілка "Др.Житник" готує подарунки до Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 18306 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. До Дня Незалежності горілчаний бренд "Др.Житник" пропонує можливість отримати колекцію із п'яти пляшок горілки бренду. Про це повідомляє Facebook-сторінка бренду, передає УНН.

"Др. Житник" оголошує конкурс з нагоди Дня Незалежності України, за участь в якому передбачена винагорода - колекція із 5-ти пляшок горілки "Др. Житник", - йдеться у повідомленні.

Для цього треба зробити кілька кроків:

▪️ бути підписаним на сторінку бренду у Facebook;
▪️ поставити лайк допису;
▪️ написати у коментарях cвій варіант привітання зі святом.

"Конкурс триває до 21 серпня 2020 року до 12:30. Переможця оберемо за допомогою рандомайзера та оголосимо у коментарях 21 серпня 2020 року", - розповіли у "Др. Житник", додаючи, що до участі у конкурсі допускаються тільки повнолітні особи.

"Сторінка переможця має бути реальною та буде перевірятися на "фейковість", - попередили у "Др. Житник".

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