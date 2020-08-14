Крафтова горілка "Др.Житник" готує подарунки до Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. До Дня Незалежності горілчаний бренд "Др.Житник" пропонує можливість отримати колекцію із п'яти пляшок горілки бренду. Про це повідомляє Facebook-сторінка бренду, передає УНН.
"Др. Житник" оголошує конкурс з нагоди Дня Незалежності України, за участь в якому передбачена винагорода - колекція із 5-ти пляшок горілки "Др. Житник", - йдеться у повідомленні.
Для цього треба зробити кілька кроків:
▪️ бути підписаним на сторінку бренду у Facebook;
▪️ поставити лайк допису;
▪️ написати у коментарях cвій варіант привітання зі святом.
"Конкурс триває до 21 серпня 2020 року до 12:30. Переможця оберемо за допомогою рандомайзера та оголосимо у коментарях 21 серпня 2020 року", - розповіли у "Др. Житник", додаючи, що до участі у конкурсі допускаються тільки повнолітні особи.
"Сторінка переможця має бути реальною та буде перевірятися на "фейковість", - попередили у "Др. Житник".