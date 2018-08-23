КПВВ "Станица Луганская" со 2 по 7 сентября закроют на ремонт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Луганской области со 2 по 7 сентября на ремонт закроют КПВВ "Станица Луганская". Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает УНН.
"Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица-Луганская" со 2 по 7 сентября текущего года. Закрытие пункта пропуска, связано с проведением монтажа временных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь после реконструкции КПВВ станет более комфортным для пересечения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц.
Напомним, ранее пешеходный контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в Луганской области уже закрывали для разминирования территории вокруг.