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КПВВ "Станица Луганская" со 2 по 7 сентября закроют на ремонт

Киев • УНН

 • 9337 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Луганской области со 2 по 7 сентября на ремонт закроют КПВВ "Станица Луганская". Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации, передает УНН.

КПВВ "Станица Луганская" со 2 по 7 сентября закроют на ремонт

"Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица-Луганская" со 2 по 7 сентября текущего года. Закрытие пункта пропуска, связано с проведением монтажа временных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения. Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь после реконструкции КПВВ станет более комфортным для пересечения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц.

Напомним, ранее пешеходный контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в Луганской области уже закрывали для разминирования территории вокруг.

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