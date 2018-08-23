КПВВ “Станиця Луганська” з 2 до 7 вересня закриють на ремонт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Луганській області з 2 до 7 вересня на ремонт закриють КПВВ “Станиця Луганська”. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, передає УНН.
“Тристороння контактна група у Мінську погодила тимчасове припинення пропуску людей через КПВВ „Станиця-Луганська“ з 2 до 7 вересня поточного року. Закриття пункту пропуску, пов’язане з проведенням монтажу тимчасових конструкцій, підключення їх до мереж електро- та водопостачання і водовідведення. Просимо громадян поставитися із розумінням до тимчасових незручностей, адже після реконструкції КПВВ стане більш комфортними для перетинання”, — йдеться у повідомлені.
У прес-службі додали, що кількість робочих місць буде збільшено до 40 одиниць.
Нагадаємо, раніше пішохідний контрольний пункт в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” у Луганській області вже закривали для розмінування території навколо.