Козлова завершила участие в Индиан-Уэллсе, а Свитолина сыграет ночью
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Украинка Екатерина Козлова, которая через квалификацию пробилась в основную сетку турнира серии Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе, в третьем круге уступила второй ракетке мира румынке Симоне Халеп - 6:7, 5:7. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал "Большой теннис Украины".
"В первом сете соперницы выполнили по два брейка. На тай-брейке на три мини-брейка Халеп украинка ответила одним. Козловой удалось сравнять счет с 2:5 во второй партии, но в следующих двух геймах наша теннисистка не взяла ни одного очка", - говорится в сообщении портала.
В ночь с субботы на воскресенье в третий круг турнира вышла 24-я сеяная Леся Цуренко. В тяжелом матче (3:6, 7:5, 6:4) украинка преодолела сопротивление американки Джессики Пегула, которой организаторы престижного соревнования предоставили специальное приглашение, так называемую wild-card.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет с австралийкой Дарьей Гавриловой на вечерней сессии (это будет не раньше 18:00 по местному времени или 3:00 понедельника, 11 марта, по Киеву).
Как ранее сообщал УНН, теннисистка Козлова получила четвертую подряд победу на турнире в Индиан-Уэллс.