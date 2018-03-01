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Каждая пятая бутылка коньяка в России - фальсификат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Как минимум 20% коньяка, который продается России, не является коньяком по составу. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов, ссылаясь на предварительные результаты исследования коньяка ведомством, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Если говорить о предварительных подсчетах, то мы уже видим спирты и/или сахар невиноградного происхождения как минимум в 20% исследованной продукции. При этом, мы еще не получили результаты по всем брендам", — рассказал он.

При этом, в рамках исследования, был отобран коньяк как российского, так и импортного происхождения.

Протасов добавил, что более 75% выявленного фальсификата приходится на коньяк из нижней ценовой категории.

В Украине тем временем стало меньше отечественного коньяка и бренди. По данным Госстатистики, в 2017 году производство этих напитков уменьшилось на 13% по сравнению с 2016 годом.

За пять лет Украина сократила производство коньяка в 1,7 раза.

При этом качество нашего отечественного коньяка тоже порой страдает. Отличить подделку от хорошего продукта поможет насыщенный и резкий вкус.

"К сожалению, мы наблюдаем тренд, чем мягче коньяк 3-летней выдержки, тем больше вероятность того, что это не настоящий коньяк. Коньяк имеет насыщенный и немного резковатый вкус, ведь выдержка в дубе насыщает его дубильными веществами. У коньяка "Коктебель", например, который выпускает наша компания, используются спирты минимум 3-х летней выдержки", - рассказал маркетинг-директор компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый. Он также отметил, что хороший и выдержанный коньяк никогда не будет дешевым.

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