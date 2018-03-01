Каждая пятая бутылка коньяка в России - фальсификат

"Если говорить о предварительных подсчетах, то мы уже видим спирты и/или сахар невиноградного происхождения как минимум в 20% исследованной продукции. При этом, мы еще не получили результаты по всем брендам", — рассказал он.

При этом, в рамках исследования, был отобран коньяк как российского, так и импортного происхождения.

Протасов добавил, что более 75% выявленного фальсификата приходится на коньяк из нижней ценовой категории.

В Украине тем временем стало меньше отечественного коньяка и бренди. По данным Госстатистики, в 2017 году производство этих напитков уменьшилось на 13% по сравнению с 2016 годом.

За пять лет Украина сократила производство коньяка в 1,7 раза.

При этом качество нашего отечественного коньяка тоже порой страдает. Отличить подделку от хорошего продукта поможет насыщенный и резкий вкус.

"К сожалению, мы наблюдаем тренд, чем мягче коньяк 3-летней выдержки, тем больше вероятность того, что это не настоящий коньяк. Коньяк имеет насыщенный и немного резковатый вкус, ведь выдержка в дубе насыщает его дубильными веществами. У коньяка "Коктебель", например, который выпускает наша компания, используются спирты минимум 3-х летней выдержки", - рассказал маркетинг-директор компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый. Он также отметил, что хороший и выдержанный коньяк никогда не будет дешевым.