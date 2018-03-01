Кожна п'ята пляшка коньяку в Росії – фальсифікат

КИЇВ. 1 березня. УНН. Як мінімум 20% коньяку, який продається Росії, не є коньяком за складом. Про це повідомив глава Росякості Максим Протасов, посилаючись на попередні результати дослідження коньяку відомством, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".