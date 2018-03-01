Кожна п'ята пляшка коньяку в Росії – фальсифікат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Як мінімум 20% коньяку, який продається Росії, не є коньяком за складом. Про це повідомив глава Росякості Максим Протасов, посилаючись на попередні результати дослідження коньяку відомством, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Якщо говорити про попередні підрахунки, то ми вже бачимо спирти і/або цукри невиноградного походження щонайменше в 20% дослідженої продукції. При цьому ми ще не отримали результати за всіма брендам", - розповів він.
При цьому, в рамках дослідження, був відібраний коньяк як російського, так і імпортного походження.
Протасов додав, що понад 75% виявленого фальсифікату припадає на коньяк з нижньої цінової категорії.
В Україні тим часом стало менше вітчизняного коньяку і бренді. За даними Держстатистики, в 2017 році виробництво цих напоїв зменшилось на 13% у порівнянні з 2016 роком.
За п'ять років Україна скоротила виробництво коньяку в 1,7 рази.
При цьому якість нашого вітчизняного коньяку теж часом страждає. Відрізнити підробку від хорошого продукту допоможе насичений і різкий смак.
"На жаль, ми спостерігаємо тренд, чим м'якше коньяк 3-річної витримки, тим більша ймовірність того, що це не справжній коньяк. Коньяк має насичений і трохи різкуватий смак, адже витримка в дубі насичує його дубильними речовинами. У коньяку "Коктебель", наприклад, який випускає наша компанія, використовуються спирти мінімум 3-річної витримки", - розповів маркетинг-директор компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий. Він також зазначив, що добрий і витриманий коньяк ніколи не буде дешевим.